Oroscopo Leone, domani 23 maggio: amore, lavoro e fortuna (Di sabato 22 maggio 2021) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 23 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del Leone. Cari amici del Leone, un fantastico cielo di transiti positivi vi attende in questa bella e soleggiata domenica! Grazie, soprattutto, alla positività del Sole nella vostra giornata, potrete contare su un buonissimo livello di divertimento, anche dalle piccole cose, oltre ad una rinnovato romanticismo che avrà notevoli ripercussioni sulla vostra relazione stabile! Voi single sarete investiti di ottime opportunità, purché ovviamente vi buttiate e non rimaniate fermi nella vostra posizione. Giove, infine, ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 22 maggio 2021) Cosa prevede il tuoper la giornata del 23? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno del. Cari amici del, un fantastico cielo di transiti positivi vi attende in questa bella e soleggiata domenica! Grazie, soprattutto, alla positività del Sole nella vostra giornata, potrete contare su un buonissimo livello di divertimento, anche dalle piccole cose, oltre ad una rinnovato romanticismo che avrà notevoli ripercussioni sulla vostra relazione stabile! Voi single sarete investiti di ottime opportunità, purché ovviamente vi buttiate e non rimaniate fermi nella vostra posizione. Giove, infine, ...

Advertising

OroscopoLeone : 22/mag/2021: Lavoro e Carriera => Per saperne di più: - RegalinoV : Oroscopo settimanale dal 15 al 21 febbraio 2021: problemi di cuore per il Leone… - controcampus : Sei tra i segni favoriti di oggi... ??scopri cosa può succederti?? ? #oroscopo #zodiaco #branko? Sabato 22 Maggio 202… - VanityFairIt : RT @leonevf: #leone La Luna oggi si trova nel segno amico della Bilancia e segnala l'arrivo di... - zazoomblog : Oroscopo per il Leone e per tutti i segni di oggi 22 e domani 23 maggio - #Oroscopo #Leone #tutti #segni #domani -