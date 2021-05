Oroscopo Gemelli, domani 23 maggio: amore, lavoro e fortuna (Di sabato 22 maggio 2021) Cosa prevede il tuo Oroscopo per la giornata del 23 maggio? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei Gemelli. Cari Gemelli, questa domenica sembra volervi regalare una buona serie di influssi prevalentemente positivi! Il Sole unirà il suo supporto a quello di Venere e Mercurio, mentre anche la Luna vi osserva serena! Nel caso dobbiate lavorare, sarete investiti da idee vincenti e potrete riuscire a concludere alcuni accordi veramente vantaggiosi. Tuttavia, questo gran numero di pianeti positivi influenza principalmente la vostra vita privata e sociale, rendendovi più invogliati a trascorrere del tempo in ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 22 maggio 2021) Cosa prevede il tuoper la giornata del 23? I corpi celesti e i loro movimenti influenzano notevolmente gli aspetti della nostra vita, dalle relazioni amorose, ai rapporti lavorativi, passando anche per quelli familiari. Scopri cosa riserva la lettura degli astri per i nati sotto il segno dei. Cari, questa domenica sembra volervi regalare una buona serie di influssi prevalentemente positivi! Il Sole unirà il suo supporto a quello di Venere e Mercurio, mentre anche la Luna vi osserva serena! Nel caso dobbiate lavorare, sarete investiti da idee vincenti e potrete riuscire a concludere alcuni accordi veramente vantaggiosi. Tuttavia, questo gran numero di pianeti positivi influenza principalmente la vostra vita privata e sociale, rendendovi più invogliati a trascorrere del tempo in ...

