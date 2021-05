Oroscopo di Paolo Fox | 23 maggio 2021 | le previsioni segno per segno

Leggi su cityroma

(Di sabato 22 maggio 2021)Fox 23. La Luna nuova e il passaggio del Sole stanno cambiando un po’ le carte in tavola per alcuni segni. Ma come andrà la vostra giornata? Quali saranno i segni favoriti dalle stelle in questo 23? Ariete. Non è una delle giornate migliori ma potresti comunque fare un incontro interessante. Nel lavoro le cose belle possono arrivare anche all’improvviso, molto dipende dal tipo di occupazione che hai. Toro. E’ una domenica che porta qualche emozione in più, non sottovalutare i nuovi incontri. Nel lavoro è il momento di fare un passo in più per risolvere un problema finanziario. Gemelli. La Luna è favorevole in amore, così come Sole, Venere e Mercurio: nuovo percorso sentimentale in arrivo. Nel lavorala noia va superata, forse tra un po’ farai partire un nuovo ...