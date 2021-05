Oroscopo Cancro del giorno: previsioni del giorno 22/05/2021 (Di sabato 22 maggio 2021) Potresti avere grandi sogni oggi, ma prima di fare progetti concreti potrebbe essere saggio verificare che non siano troppo campati in aria. Mercurio si trova in una zona molto fantasiosa della tua carta astrale e, insieme a quell’idealista di Nettuno, ti porterà un po’ di confusione. Forse dovrai ridimensionare le tue aspettative, per esempio riguardo all’amore potresti idealizzare la persona che ti piace piuttosto che vederla per come è realmente. Non c’è niente di male a concedersi un piccolo sogno ad occhi aperti, assicurati solo di poter tornare alla realtà. Amica. L'articolo Fatti di Gossip. Leggi su fattidigossip (Di sabato 22 maggio 2021) Potresti avere grandi sogni oggi, ma prima di fare progetti concreti potrebbe essere saggio verificare che non siano troppo campati in aria. Mercurio si trova in una zona molto fantasiosa della tua carta astrale e, insieme a quell’idealista di Nettuno, ti porterà un po’ di confusione. Forse dovrai ridimensionare le tue aspettative, per esempio riguardo all’amore potresti idealizzare la persona che ti piace piuttosto che vederla per come è realmente. Non c’è niente di male a concedersi un piccolo sogno ad occhi aperti, assicurati solo di poter tornare alla realtà. Amica. L'articolo Fatti di Gossip.

