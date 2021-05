Open Day vaccini a Roma e nel Lazio: giorni, orari, centri e chi può prenotarsi (Di sabato 22 maggio 2021) La campagna di vaccinazione nel Lazio procede spedita e, dopo il successo della scorsa settimana, anche questo weekend gli over 35 e 40 potranno vaccinarsi con AstraZeneca. Sì, perché è stato messo a punto un nuovo Open Day per replicare quanto fatto lo scorso weekend, con circa 20.000 vaccinazioni nel giro di due giorni. Un modo per accelerare, per non sprecare le dosi e per raggiungere prima l’immunità. Open Day nel Lazio: chi si può prenotare e come fare Inizialmente l’Open Day era rivolto solo agli over 40, poi vista la disponibilità delle dosi anche gli over 35 (nati nel 1986 e anni precedenti) possono ritirare il ticket virtuale e vaccinarsi sabato 22 e domenica 23 maggio. Con sé dovranno portare, nei vari hub allestiti dalla Regione, il ticket virtuale e la tessera sanitaria. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 22 maggio 2021) La campagna di vaccinazione nelprocede spedita e, dopo il successo della scorsa settimana, anche questo weekend gli over 35 e 40 potranno vaccinarsi con AstraZeneca. Sì, perché è stato messo a punto un nuovoDay per replicare quanto fatto lo scorso weekend, con circa 20.000 vaccinazioni nel giro di due. Un modo per accelerare, per non sprecare le dosi e per raggiungere prima l’immunità.Day nel: chi si può prenotare e come fare Inizialmente l’Day era rivolto solo agli over 40, poi vista la disponibilità delle dosi anche gli over 35 (nati nel 1986 e anni precedenti) possono ritirare il ticket virtuale e vaccinarsi sabato 22 e domenica 23 maggio. Con sé dovranno portare, nei vari hub allestiti dalla Regione, il ticket virtuale e la tessera sanitaria. ...

