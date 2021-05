Advertising

NicolaPorro : La Sea Eye 4, rifiutata da Malta, punta alla Sicilia con 400 migranti. È ora che l’Ue la smetta di voltarsi dall’al… - LegaSalvini : ?? Nicola Molteni: '330 migranti, a seguito di 5 interventi sono a bordo della Sea Eye 4, Ong tedesca che batte band… - FirenzePost : Ong Sea Eye offende l’Italia: ha «molestato» i soccorsi e chi accoglie ha espresso commenti razzisti - PierantoniFabio : RT @piergiuseppe36: A Pozzallo è rivolta contro lo sbarco di Sea-Eye4. L’Ong frigna: “Commenti razzisti degli agenti sui migranti” https://… - cristalaltea : Bastaaaa bastaaaa ONG OgniNegrieroGuadagna OrridiNegrieriGaglioffi -

Ultime Notizie dalla rete : Ong Sea

... presidente dellatedesca - un gran numero di persone ha dovuto dormire altre due notti sui pavimenti in acciaio dellaEye 4. Gli stati dell'Ue brutalizzano sempre di più coloro che cercano ...... presidente dellatedesca - un gran numero di persone ha dovuto dormire altre due notti sui pavimenti in acciaio dellaEye 4. Gli stati dell'Ue brutalizzano sempre di più coloro che cercano ...POZZALLO – L’arroganza della Ong Sea Eye non ha limiti. Oltre a costringere l’Italia ad accogliere 414 clandestini adesso pretende di dettare legge sulle modalità di controlli sanitari e offende gli ...La nave Sea-Eye 4 è arrivata ieri mattina nel porto di Pozzallo. A bordo, oltre ai 23 membri dell’equipaggio, 414 migranti soccorsi in sei diversi interventi tra il 14 e il 17 maggio nel Mediterraneo ...