Olimpia Milano-Venezia in tv: orario e diretta streaming basket gara-1 Playoff Serie A1 2020/2021 (Di sabato 22 maggio 2021) AX Armani Exchange Milano e Umana Reyer Venezia scendono sul parquet del Mediolanum in occasione di gara-1 delle semifinali dei Playoff di Serie A1 2020/2021. Nei quarti di finale le due formazioni hanno avuto un percorso diametralmente opposto, visto che i meneghini hanno battuto facilmente la Vanoli Cremona in tre partite; ai lagunari invece sono voluti cinque match per avere meglio del Banco Sardegna Sassari, con gara-5 vinta in rimonta per 93-91, risalendo eroicamente dal -14. Quest’anno i due club si sono sfidati per quattro volte: nella semifinale della Supercoppa italiana e di Coppa Italia vinte entrambe dall’Olimpia; mentre in Serie A una vittoria casalinga ciascuno. Sabato 22 maggio alle ore 21.00 inizierà la ... Leggi su sportface (Di sabato 22 maggio 2021) AX Armani Exchangee Umana Reyerscendono sul parquet del Mediolanum in occasione di-1 delle semifinali deidiA1. Nei quarti di finale le due formazioni hanno avuto un percorso diametralmente opposto, visto che i meneghini hanno battuto facilmente la Vanoli Cremona in tre partite; ai lagunari invece sono voluti cinque match per avere meglio del Banco Sardegna Sassari, con-5 vinta in rimonta per 93-91, risalendo eroicamente dal -14. Quest’anno i due club si sono sfidati per quattro volte: nella semifinale della Supercoppa italiana e di Coppa Italia vinte entrambe dall’; mentre inA una vittoria casalinga ciascuno. Sabato 22 maggio alle ore 21.00 inizierà la ...

Advertising

fabiocavagnera : IL FUTURO DI TONUT? Olimpia Milano come destinazione possibile? - OlimpiaMiNews : IL FUTURO DI TONUT? Olimpia Milano come destinazione possibile? - AlessandroMagg4 : IL FUTURO DI TONUT? Olimpia Milano come destinazione possibile? - sportface2016 : #LBAPlayoff Olimpia Milano e Venezia scendono sul parquet del Mediolanum in occasione di gara-1 delle semifinali:… - infoitsport : Olimpia Milano-Venezia oggi: orario, tv, programma, streaming gara-1 semifinale Playoff basket -