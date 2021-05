Occhio al portafoglio, c’è aria di tasse (Di sabato 22 maggio 2021) 00:00 Buongiorno ai commensali: sono carico a pallettoni 01:00 Ai politici piacciono le tasse, sono il pane con cui si nutrono, facendo finta che sia per i più poveri. Letta insiste sulla tassa di successione. Da leggere intervista Marco Cerrato su Mfe Giuseppe Marino sul Giornale. 05:50 La tassa di Biden sulle multinazionali, tutti favorevoli. Ma Galimberti sul Sole24Ore si chiede perché invece di colpire le aziende non puntano alle 7:05 E poi capiti su Plus del Sole che titola: La massa di liquidità che sfugge al Fisco. Ovviamente leggendo il pezzo non è così, ma il giornalista tassatore mi fa impazzire 09:14 Su El Pais e The Guardian la Spagna che riapre ai viaggiatori. E per Qn l’Italia rischia invece di farsi scippare i turisti 10:00 Per Repubblica pronto lo sblocca Recovery. E la Cgil annuncia lo sciopero contro le semplificazioni. È ora di fregarsene del parere ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 22 maggio 2021) 00:00 Buongiorno ai commensali: sono carico a pallettoni 01:00 Ai politici piacciono le, sono il pane con cui si nutrono, facendo finta che sia per i più poveri. Letta insiste sulla tassa di successione. Da leggere intervista Marco Cerrato su Mfe Giuseppe Marino sul Giornale. 05:50 La tassa di Biden sulle multinazionali, tutti favorevoli. Ma Galimberti sul Sole24Ore si chiede perché invece di colpire le aziende non puntano alle 7:05 E poi capiti su Plus del Sole che titola: La massa di liquidità che sfugge al Fisco. Ovviamente leggendo il pezzo non è così, ma il giornalista tassatore mi fa impazzire 09:14 Su El Pais e The Guardian la Spagna che riapre ai viaggiatori. E per Qn l’Italia rischia invece di farsi scippare i turisti 10:00 Per Repubblica pronto lo sblocca Recovery. E la Cgil annuncia lo sciopero contro le semplificazioni. È ora di fregarsene del parere ...

Advertising

elenascovenna : @stitchdideddy a occhio direi cellulare e sigarette, forse anche portafoglio se non ha la tasca dietro?? - orsobruno22 : Nooooooooooooo:::non finisce il coprifuoco...occhio al portafoglio ????????(sinceramente non lo so) - CrisInter91 : @7Robymar anche a me piace la tradizione, prendo la maglia classica dall'armadio senza sfracellare le belota alla N… - CrisInter91 : @FootballAndDre1 Molto bella. non capisco le crociate per la tradizione. A me piacciono le maglie classiche quando… -