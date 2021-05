Obiettivo elezioni: il centrodestra punta tutto su Draghi al Quirinale? (Di sabato 22 maggio 2021) Roma, 22 mag – La corsa al Quirinale entra nel vivo quando ormai mancano meno di 9 mesi alla scelta. I nomi sono cambiati nel corso delle ultime settimane. I fatti che hanno visto coinvolta la presidente del Senato, con l’uso eccessivo e sconsiderato dei voli di Stato, l’hanno fatto fuori dalla corsa. Al momento l’unica altra quota rosa che potrebbe interessare sarebbe l’attuale ministro della Giustizia Marta Cartabia. Una proposta, questa, che arriverebbe dall’alleanza giallo-rossa che però, al momento, sta bocciando le riforme della papabile candidata. L’unica via per le elezioni è Draghi al Quirinale Il leader del Carroccio ha sicuramente un bisogno vitale di andare ad elezioni il prima possibile. I sondaggi ultimamente non sorridono molto in casa Salvini che non sente il fiato sul collo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 22 maggio 2021) Roma, 22 mag – La corsa alentra nel vivo quando ormai mancano meno di 9 mesi alla scelta. I nomi sono cambiati nel corso delle ultime settimane. I fatti che hanno visto coinvolta la presidente del Senato, con l’uso eccessivo e sconsiderato dei voli di Stato, l’hanno fatto fuori dalla corsa. Al momento l’unica altra quota rosa che potrebbe interessare sarebbe l’attuale ministro della Giustizia Marta Cartabia. Una proposta, questa, che arriverebbe dall’alleanza giallo-rossa che però, al momento, sta bocciando le riforme della papabile candidata. L’unica via per lealIl leader del Carroccio ha sicuramente un bisogno vitale di andare adil prima possibile. I sondaggi ultimamente non sorridono molto in casa Salvini che non sente il fiato sul collo ...

