Nuovo vincolo triennale, i docenti immobilizzati protestano: “Dal decreto sostegni bis un’inquietante novità” (Di sabato 22 maggio 2021) Con lo slogan “sostengo i docenti immobilizzati”, il Coordinamento Nazionale docenti immobilizzati ha indetto una giornata di rivendicazione riprendendo appunto la denominazione del decreto legislativo “sostegni”, i docenti fuori sede esprimono il loro dissenso all’assenza di misure di carattere urgente per la mobilità territoriale e il voler applicare invece situazioni peggiorative alla situazione attuale con L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 22 maggio 2021) Con lo slogan “sostengo i”, il Coordinamento Nazionaleha indetto una giornata di rivendicazione riprendendo appunto la denominazione dellegislativo “”, ifuori sede esprimono il loro dissenso all’assenza di misure di carattere urgente per la mobilità territoriale e il voler applicare invece situazioni peggiorative alla situazione attuale con L'articolo .

