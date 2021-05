Nuoto | Europei | Pilato record mondo nei 50 rana

(Di sabato 22 maggio 2021)delnei 50donne per Benedettaaglididi Budapest. La pugliese ha nuotato in 29"30 nella semifinale stabilendo il nuvo primato mondiale della distanza. Il ...

Agenzia_Ansa : L'azzurra Simona Quadarella si conferma campionessa europea dei 1500 stile libero. A Budapest, la nuotatrice romana… - Eurosport_IT : F-E-N-O-M-E-N-A-L-E! ?????? Benedetta Pilato non smette mai di stupirci: nelle batterie dei 50 rana donne degli Europ… - Coninews : GREG & GABRY, DI NUOVO INSIEME SUL PODIO! ?? Gregorio #Paltrinieri e Gabriele #Detti sono ARGENTO ?? e BRONZO ?? negl… - PandaCarl78 : #benedettapilato Esagerata! Nuoto: Pilato stabilisce il nuovo record del mondo dei 50 rana - thenb08 : RT @kunta61: ?????????????? Nuoto, Europei: Benedetta Pilato record del mondo nei 50 rana. Paltrinieri argento e Detti bronzo negli 800 sl https:/… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuoto Europei

Benedetta Pilato agguanta un incredibile record del mondo nella semifinale dei 50 metri rana aglididi Budapest. L'azzurra ha fatto fermare il cronometro a 29 30, un decimo meno del record precedente. E' la seconda italiana assieme a Federica Pellegrini a detenere un record del ...Record del mondo nei 50 rana donne per Benedetta Pilato aglididi Budapest. La pugliese ha nuotato in 29'30 nella semifinale stabilendo il nuovo primato mondiale della distanza. 'Non so cosa dire, sono contentissima. Sentivo un sacco di tifo, era ...La staffetta 4x100 stile libero mixed di bronzo agli Europei di nuoto 2021 in corso alla Duna Arena di Budapest: ancora una medaglia per la Divina Pellegrini ...Benedetta Pilato lascia ancora una volta tutti a bocca aperta. La sedicenne tarantina confeziona un altro capolavoro ed entra nel libro dei primati, fissando il nuovo record mondiale dei 50 rana, nuot ...