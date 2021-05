Nuoto, Europei Budapest 2021: il medagliere (Di sabato 22 maggio 2021) Tutto pronto per gli Europei di Nuoto di Budapest 2021. Una rassegna continentale attesissima che metterà di fronte i più forti atleti del vecchio continente pronti a darsi battaglia per le medaglie e, perché no, per ottenere qualche record. Le discipline interessate sono tutte quelle del mondo acquatico, dunque Nuoto in vasca, Nuoto di fondo, Nuoto sincronizzato e tuffi, andiamo dunque a scoprire qual è il medagliere costantemente aggiornato al termine di ogni finale. ITALIANI IN GARA DI OGGI I RISULTATI GARA PER GARA medagliere Europei Nuoto Budapest NAZIONE Oro Argento Bronzo RUSSIA 18-6-12 GRAN BRETAGNA 8-9-4 ITALIA 7-12-15 UCRAINA 6-5-2 GERMANIA 5-2-4 UNGHERIA 4-4-3 OLANDA ... Leggi su sportface (Di sabato 22 maggio 2021) Tutto pronto per glididi. Una rassegna continentale attesissima che metterà di fronte i più forti atleti del vecchio continente pronti a darsi battaglia per le medaglie e, perché no, per ottenere qualche record. Le discipline interessate sono tutte quelle del mondo acquatico, dunquein vasca,di fondo,sincronizzato e tuffi, andiamo dunque a scoprire qual è ilcostantemente aggiornato al termine di ogni finale. ITALIANI IN GARA DI OGGI I RISULTATI GARA PER GARANAZIONE Oro Argento Bronzo RUSSIA 18-6-12 GRAN BRETAGNA 8-9-4 ITALIA 7-12-15 UCRAINA 6-5-2 GERMANIA 5-2-4 UNGHERIA 4-4-3 OLANDA ...

