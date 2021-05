Nuoto, Europei 2021: il medagliere. Italia terza, sono 38 i podi azzurri! (Di sabato 22 maggio 2021) Da lunedì 10 a domenica 23 maggio si terranno a Budapest, in Ungheria, gli Europei di Nuoto: nella prima settimana spazio a Nuoto artistico, tuffi e Nuoto di fondo, mentre nella seconda settimana si disputeranno le gare del Nuoto in corsia. Di seguito il medagliere generale degli Europei di Nuoto e quelli relativi alle singole discipline. medagliere GENERALE Europei Nuoto BUDAPEST 2021 # Paese O A B T. 1 Russia 19 6 12 37 2 Gran Bretagna 10 11 5 26 3 Italia 7 13 18 38 4 Ucraina 7 5 2 14 5 Paesi ... Leggi su oasport (Di sabato 22 maggio 2021) Da lunedì 10 a domenica 23 maggio si terranno a Budapest, in Ungheria, glidi: nella prima settimana spazio aartistico, tuffi edi fondo, mentre nella seconda settimana si disputeranno le gare delin corsia. Di seguito ilgenerale deglidie quelli relativi alle singole discipline.GENERALEBUDAPEST# Paese O A B T. 1 Russia 19 6 12 37 2 Gran Bretagna 10 11 5 26 37 13 18 38 4 Ucraina 7 5 2 14 5 Paesi ...

Advertising

Agenzia_Ansa : L'azzurra Simona Quadarella si conferma campionessa europea dei 1500 stile libero. A Budapest, la nuotatrice romana… - SkySport : ULTIM'ORA NUOTO EUROPEI: RECORD DEL MONDO DI BENEDETTA PILATO La sedicenne nuota la semifinale dei 50 rana in 29''3… - Eurosport_IT : F-E-N-O-M-E-N-A-L-E! ?????? Benedetta Pilato non smette mai di stupirci: nelle batterie dei 50 rana donne degli Europ… - _insonnia : RT @RaiNews: E' la seconda italiana, assieme a Federica Pellegrini a detenere un record del mondo #nuoto #Budapest2021 - gibelli_omar : RT @SkySport: ULTIM'ORA NUOTO EUROPEI: BRONZO PER L'ITALIA NELLA 4x100 STILE MISTA 21^ medaglia grazie a Miressi, Ceccon, Pellegrini e Di P… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuoto Europei TgLa7d del 22 maggio 2021 ... si spera in boom dei consumi Narcotizza e abusa studentessa: arrestato imprenditore a Milano Strage di Capaci 29 anni fa, quando la mafia alzò il tiro L'Italia protagonista agli europei di nuoto - ...

Pilato da fantascienza! È record del mondo nei 50 rana: 'Ma non piangerò come ogni volta' Benedetta Pilato polverizza il record del mondo dei 50 rana (specialità in cui è argento mondiale dietro l'americana Lilly King). La sedicenne tarantina migliora il record mondiale junior del mattino ...

EUROPEI NUOTO 2021, RISULTATI FINALI & SEMIFINALI #DAY5 NUOTO UNO STILE DI VITA La 16enne Pilato stabilisce il record del mondo nei 50 rana La felicità è Benedetta e da record: la sedicenne Benedetta Pilato torna in vasca dopo la rabbia di essere stata la terza azzurra dei 100 rana (esclusa perchè ...

Nuoto, Europei: Benedetta Pilato firma il record mondo nei 50 rana donne Benedetta Pilato firma il record del mondo nella semifinale dei 50 rana femminili agli Europei di Nuoto a Budapest. La tarantina chiude in 29"30 battendo di 10 centesimi il 29"40 di Lily King.

... si spera in boom dei consumi Narcotizza e abusa studentessa: arrestato imprenditore a Milano Strage di Capaci 29 anni fa, quando la mafia alzò il tiro L'Italia protagonista aglidi- ...Benedetta Pilato polverizza il record del mondo dei 50 rana (specialità in cui è argento mondiale dietro l'americana Lilly King). La sedicenne tarantina migliora il record mondiale junior del mattino ...La felicità è Benedetta e da record: la sedicenne Benedetta Pilato torna in vasca dopo la rabbia di essere stata la terza azzurra dei 100 rana (esclusa perchè ...Benedetta Pilato firma il record del mondo nella semifinale dei 50 rana femminili agli Europei di Nuoto a Budapest. La tarantina chiude in 29"30 battendo di 10 centesimi il 29"40 di Lily King.