Nuoto | Europei 2021 Benedetta Pilato stratosferica | sul tetto del mondo Paltrinieri | un argento che brucia

Leggi su oasport

(Di sabato 22 maggio 2021)10: Impressionante. I 50 sono casa sua e più che casa sono una villa con piscina. Quella piscina che l’ha vista ottenere uno dei risultati cronometrici più incredibili della storia delazzurro. Dove può arrivare non lo sa nessuno, dove è arrivata? Suldel! GREGORIO8: Stavolta un po’l’negli 800 stile. Ci prova in tutti i modi a staccare il rivale ucraino che è bravissimo a non perdere contatto e a sparare tutte le cartucce nel finale dove è ancora più forte di. Per ora… Arriva comunque un tempo soddisfacente e un sorriso a denti più stretti rispetto ai 1500. GABRIELE DETTI 7: Se non puoi vincere, cerca almeno di pareggiare e per ...