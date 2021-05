Nuoto: agli Europei record del mondo per Benedetta Pilato nei 50 rana (Di sabato 22 maggio 2021) AGI - Impresa storica dell'italiana Benedetta Pilato che ha stabilito il record del mondo assoluto nei 50 rana col tempo di 29"30. La 16enne nuotatrice di Taranto ha centrato la miglior prestazione mondiale di sempre nelle semifinali dei Campionati Europei di Budapest diventando anche la più giovane primatista mondiale della storia italiana. Pilato, nuotando i 50 rana in 29"30, ha migliorato di dieci centesimi il precedente primato mondiale assoluto che apparteneva all'americana Lilly King nuotato, sempre nelle acque della Duna Arena di Budapest, il 30 luglio 2017 in occasione dei Mondiali. Per Pilato, portacolori del Circolo Canottieri Aniene, si tratta di un significativo miglioramento rispetto alle batterie del mattino di ... Leggi su agi (Di sabato 22 maggio 2021) AGI - Impresa storica dell'italianache ha stabilito ildelassoluto nei 50col tempo di 29"30. La 16enne nuotatrice di Taranto ha centrato la miglior prestazione mondiale di sempre nelle semifinali dei Campionatidi Budapest diventando anche la più giovane primatista mondiale della storia italiana., nuotando i 50in 29"30, ha migliorato di dieci centesimi il precedente primato mondiale assoluto che apparteneva all'americana Lilly King nuotato, sempre nelle acque della Duna Arena di Budapest, il 30 luglio 2017 in occasione dei Mondiali. Per, portacolori del Circolo Canottieri Aniene, si tratta di un significativo miglioramento rispetto alle batterie del mattino di ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Nuoto: agli Europei a Budapest record italiano di Benedetta Pilato nei 50 rana #ANSA - rtl1025 : ????? Doppietta Italia negli 800 stile libero maschili agli #Europei di #nuoto di #Budapest: con il tempo di 7:43.62… - Agenzia_Ansa : Federica Pellegrini è medaglia d'argento nella gara dei 200 stile libero agli Europei di nuoto in corso a Budapest.… - SimonaRaissa : Risultati eccezionali per gli italiani agli europei di nuoto ??????? ??????? #Budapest2021 ???? - DanyRoss70 : RT @kantor57: Benedetta Pilato, anni 16, in semifinale agli europei di nuoto fa il record del mondo sui 50 rana, chapeau -