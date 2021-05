“Non sono una vedova di Conte”: Travaglio perde le staffe con la giornalista del “Financial Times”(video) (Di sabato 22 maggio 2021) Silvia Sciorilli Borrelli, corrispondente da Milano del “Financial Times”, è riuscita nell’impresa di far rinnegare il suo pupillo, Giuseppe Conte, a Marco Travaglio, al termine di un acceso botta e risposta andato in onda ieri sera a “Otto e mezzo“, sulla Sette. La giornalista, che segue le vicende politiche italiane da Milano, fa notare a Travaglio che “tutti volevano Draghi, e adesso, arrivato lui, dopo 3 mesi non va bene neanche lui…”. “Ma dove sono questi tutti? Tu lo volevi!”, replica Travaglio. E la Sciorilli Borrelli: “Se ragioniamo tra sostenitori di Draghi e vedove di Conte…”. Conte rinnegato da Travaglio, poi il pentimento Il direttore del “Fatto Quotidiano” abbocca alla provocazione e si sente direttamente ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 22 maggio 2021) Silvia Sciorilli Borrelli, corrispondente da Milano del “Times”, è riuscita nell’impresa di far rinnegare il suo pupillo, Giuseppe, a Marco, al termine di un acceso botta e risposta andato in onda ieri sera a “Otto e mezzo“, sulla Sette. La, che segue le vicende politiche italiane da Milano, fa notare ache “tutti volevano Draghi, e adesso, arrivato lui, dopo 3 mesi non va bene neanche lui…”. “Ma dovequesti tutti? Tu lo volevi!”, replica. E la Sciorilli Borrelli: “Se ragioniamo tra sostenitori di Draghi e vedove di…”.rinnegato da, poi il pentimento Il direttore del “Fatto Quotidiano” abbocca alla provocazione e si sente direttamente ...

Advertising

ZZiliani : Mancano 2 giorni alla fine della stagione. Scandiamo insieme il countdown ricordando ogni giorno alla @FIGC alias F… - matteosalvinimi : Anche in questa circostanza c’è piena sintonia con il premier Draghi, se c’è una cosa di cui l'Italia non ha bisogn… - ladyonorato : Ormai ci sono conferme ufficiali ma naturalmente non cambierà una virgola nella narrazione del “è sicuro” ... - luciazappal : Infondo Non sono così strana mi piace farmi offrire da bere dai vecchi mentre mi fanno vedere le foto del loro cane su Facebook - Fef58 : RT @bottari12: Non trovo giusto fare i conti in tasca alla gente io non sono ricca ma difendo il principio di fare sacrifici per arricchirs… -