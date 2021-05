“Non è stato facile” Sangiovanni racconta il suo passato: la rivelazione (Di sabato 22 maggio 2021) Sangiovanni ha rilasciato un’intervista a Verissimo con Silvia Toffanin. Il cantante, vincitore della categoria canto ad Amici 20, ha mostrato la sua caratteristica sicurezza, ma ha anche parlato delle sue… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 22 maggio 2021)ha rilasciato un’intervista a Verissimo con Silvia Toffanin. Il cantante, vincitore della categoria canto ad Amici 20, ha mostrato la sua caratteristica sicurezza, ma ha anche parlato delle sue… Questo articolo èpubblicato per la prima volta da Nadia Fusetti su BlogLive.it.

Advertising

borghi_claudio : Mannaggia, e adesso avremo Cartabellotta Galli e Crisanti che diranno di non aver capito nulla e chiederanno scusa… - virginiaraggi : La Questura ha vietato la manifestazione dei neofascisti prevista per domani. Questo striscione era comparso in cit… - AlbertoBagnai : Scusate, forse è già stato detto o notato, ma non trovate anche voi che “mettere a tema” (come dicono a sinistra) l… - dimitridue : @MogTheCat_ Sti cazxi..perche dare soldi a sconoscouti..a me non ha dato mai un cazxo nessuno e lo stato mi ha sempre tolto - Lazzaro1969 : RT @Vemendamento: Lui è il sindaco di Bacoli. Ha solo 32 anni e due palle così. Sta lottando contro la camorra. Lo Stato non lo lasci solo.… -