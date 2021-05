No-vax contro due sindaci toscani: 10mila commenti sulle pagine social. Del Ghingaro (Viareggio): non credete a novelle, vaccinatevi (Di sabato 22 maggio 2021) Oltre 10mila commenti no-vax sulle pagine social di due sindaci toscani. Nel mirino degli anti-vaccino sono finiti Giorgio Del Ghingaro e Francesco De Pasquale, primi cittadini rispettivamente di Viareggio e di Massa Carrara, che qualche ora dopo aver annunciato di aver ricevuto la loro dose, sono diventati bersaglio di commenti offensivi. Il primo “attacco” ha riguardato le due pagine Facebook di Del Ghingaro, sindaco di centrosinistra di Viareggio. Lo scorso mercoledì 19 maggio aveva pubblicato una foto che lo vedeva con gli occhi chiusi e la testa appoggiata a un cuscino con la didascalia: “Prima dose di vaccino fatta da 24 ore. Non è che si gode, eh”. Ironia tesa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 22 maggio 2021) Oltreno-vaxdi due. Nel mirino degli anti-vaccino sono finiti Giorgio Dele Francesco De Pasquale, primi cittadini rispettivamente die di Massa Carrara, che qualche ora dopo aver annunciato di aver ricevuto la loro dose, sono diventati bersaglio dioffensivi. Il primo “attacco” ha riguardato le dueFacebook di Del, sindaco di centrosinistra di. Lo scorso mercoledì 19 maggio aveva pubblicato una foto che lo vedeva con gli occhi chiusi e la testa appoggiata a un cuscino con la didascalia: “Prima dose di vaccino fatta da 24 ore. Non è che si gode, eh”. Ironia tesa ...

