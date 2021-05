«No all’aborto e no al Ddl Zan» | a Roma la “Marcia per la vita” delle associazioni pro-life E Salvini manda una lettera di supporto – Il video

Leggi su open.online

(Di sabato 22 maggio 2021) Dopo la sospensione della passata edizione a causa della pandemia da Coronavirus, per la decima edizione della “della” scendono in piazza lepro-per rivendicare «il diritto di ogni bambino a venire al mondo», l’abrogazione della legge 194 e per ribadire la propria contrarietà al Ddl Zan, «le cui prime vittime saranno le donne e i bambini». «Non ci arrenderemo mai di fronte al fatto compiuto dell’aborto, omicidio di massa legalizzato – dicono gli organizzatori dal palcono -. Abbiamo continuato ad affermare, per dieci anni consecutivi, anno dopo anno, l’intangibilità dellaumana innocente, dal concepimento alla morte naturale, perché siamo convinti che nulla è irreversibile nella storia e che sia possibile ritrovare i principi della legge naturale ...