No al vino dealcolato | la nuova truffa dell’Unione Europea

Ma che ce frega, ma che ce importa,Se l'oste ar vino c'ha messo l'acqua,E noi je dimo, e noi je famo,C'hai messo l'acqua, e nun te pagamo La discussione venuta alla ribalta in questi ultimi tempi in sede Europea sulla produzione di vini dealcolati ricorda da vicino la figura dell'oste disonesto della nostra tradizione popolare, che allunga il vino con l'acqua per trarre maggior profitto dai suoi avventori. Allo stesso modo e per la stessa ragione, ovvero il profitto, esistono forze all'interno dell'Unione che premono per permettere la produzione di tali vini. Amesso che vini si possano chiamare ancora dopo tale trattamento. La Coldiretti difatti, in un comunicato in cui esprime tutta la propria contrarietà al provvedimento, si pone proprio il suddetto quesito: "In questo modo viene permesso ancora di chiamare ...

