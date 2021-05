Nkoulou annuncia l’addio al Toro: «Attendo un’offerta, ho dato il meglio» (Di sabato 22 maggio 2021) Nicolas Nkoulou ha annunciato l’addio al Torino: le parole del difensore a Bein Sports Nicolas Nkoulou, difensore del Torino, ha annunciato l’addio al club granata ai microfoni di Bein Sports. Le sue parole. «Ho dato il meglio di me, tutto quello che avevo per il Torino. Adesso sono alla fine del contratto. Le mie orecchie sono tese, i miei occhi aperti. Sto aspettando nuove offerte per scoprire dove vado. Se c’è un interesse dell’Olympique Marsiglia nei miei confronti? La sento ancora come la mia squadra del cuore. Per quello che ho passato lì e per quello che rappresenta Marsiglia, è piuttosto lusinghiero. Non chiudo nessuna porta» L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 22 maggio 2021) Nicolashatoal Torino: le parole del difensore a Bein Sports Nicolas, difensore del Torino, hatoal club granata ai microfoni di Bein Sports. Le sue parole. «Hoildi me, tutto quello che avevo per il Torino. Adesso sono alla fine del contratto. Le mie orecchie sono tese, i miei occhi aperti. Sto aspettando nuove offerte per scoprire dove vado. Se c’è un interesse dell’Olympique Marsiglia nei miei confronti? La sento ancora come la mia squadra del cuore. Per quello che ho passato lì e per quello che rappresenta Marsiglia, è piuttosto lusinghiero. Non chiudo nessuna porta» L'articolo proviene da Calcio News 24.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO MILAN/ Diretta tv, c'è Rebic al posto di Ibrahimovic Nella retroguardia granata è poi squalificato Nicolas Nkoulou, dunque ancora una volta sarà Lyanco ... Si annuncia dunque davvero una partita delicatissima: scopriamo allora quali potranno essere le ...

