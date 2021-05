Nina Soldano “Ormai siamo una cosa sola” | l’attrice si confessa

(Di sabato 22 maggio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. La nota ed amata attriceè pronta a tornare in Un Posto al sole nei panni di Marina Giordano: le parole sorprendono i fan Un posto al sole, l’amata soap seguitissima continua ad emozionare, sospendere e conquistare i fan: tutto pronto per il ritorno di Marina Giordano nella serie, le parole del

Advertising

AlbertiCosimo : ?? “I SOLERTI” SHOW?? con @nina_soldano e @cosimo_alberti_official @i_solerti = ????SOLdano & ???????albERTI #isolerti… - mrladiesman420 : RT @Frank85387120: Deborah Caprioglio e Nina Soldano -

Ultime Notizie dalla rete : Nina Soldano

... ma proprio in questi ultimi momenti è arrivata la bella notizia ovvero Marina Giordano tornerà a far parte del cast di Un Posto al sole, o meglio il suo personaggio diAd annunciare il suo rientro è stata l'attriceche, in una recente intervista, ha ammesso che con il ritorno in scena di Marina "saranno guai per tutti". Il ritorno di Marina Giordano ...Nina Soldano, che interpreta il personaggio di Marina Giordano, ritorna nel cast di Un posto al sole dopo un periodo di assenza ...Nina Soldano (Marina) torna a Un posto al sole e rivela: "Saranno guai per tutti" Il momento tanto atteso è arrivato: nelle puntate di Un posto al sole ...