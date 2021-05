Nespresso per Chiara Ferragni: i costi delle capsule caffè dell’influencer (Di sabato 22 maggio 2021) Chiara Ferragni protagonista della campagna di Nespresso: tutto sui costi di macchinetta caffè e capsule lanciate dalla celebre influencer. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ? (@ChiaraFerragni) L’ultima partnership di Chiara Ferragni con Nespresso ha stupito i follower. Soprattutto per le capacità imprenditoriali mostrate dalla fashion blogger che L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di sabato 22 maggio 2021)protagonista della campagna di: tutto suidi macchinettalanciate dalla celebre influencer. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da? (@) L’ultima partnership diconha stupito i follower. Soprattutto per le capacità imprenditoriali mostrate dalla fashion blogger che L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

mony_carmy : @FormulaHumor Porto il caffè, mi hanno dato delle capsule compatibili per nespresso ma preferisco quelle originali quindi le do a loro - SilviaL31165731 : Ma la #merdagnez #horror che per la sua #nespresso in #limitededition con la #borracciarosa con #occhiodiallah chis… - foobaoff : @ilBiond0 @Nespresso Bisognerebbe chiedere a @lavazzagroup come è andata la campagna di qualche mese: fa l'influenc… - foobaoff : @Nespresso @ilBiond0 Il rispetto per il pianeta? No dai, non potete credere davvero a questa cosa che avete scritto. ?? - ladradifiori : @partodanapoli @come_la_moto Zitti va me so presa la macchina nespresso e 2 giorni dopo lei lancia la sua linea per… -