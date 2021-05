NASCAR Truck Series, Todd Gilliland rimonta e vince al COTA (Di sabato 22 maggio 2021) Todd Gilliland domina la scena al COTA, sede della seconda competizione non ovale della NASCAR Truck Series. Il #38 del gruppo conquista la prima gioia stagionale in un circuito che non aveva mai accolto la serie. In un tracciato bagnato il pilota Ford non ha commesso errori ed è riuscito a completare una splendida rimonta. L’evento si è aperto sotto il controllo di Kaz Grala (Our Motorsports #02). L’esperto americano in questi speciali circuiti ha dominato una prima frazione, ma non è riuscito a conquistare il ‘traguardo volante’. Il pilota Chevrolet è stato recuperato e passato dalla Ford #38 del Front Row Motorsports di Todd Gilliland. Quest’ultimo, in seguito ad un’infrazione ai box da parte di un meccanico, è sceso in fondo al ... Leggi su oasport (Di sabato 22 maggio 2021)domina la scena al, sede della seconda competizione non ovale della. Il #38 del gruppo conquista la prima gioia stagionale in un circuito che non aveva mai accolto la serie. In un tracciato bagnato il pilota Ford non ha commesso errori ed è riuscito a completare una splendida. L’evento si è aperto sotto il controllo di Kaz Grala (Our Motorsports #02). L’esperto americano in questi speciali circuiti ha dominato una prima frazione, ma non è riuscito a conquistare il ‘traguardo volante’. Il pilota Chevrolet è stato recuperato e passato dalla Ford #38 del Front Row Motorsports di. Quest’ultimo, in seguito ad un’infrazione ai box da parte di un meccanico, è sceso in fondo al ...

Advertising

StockCarLiveITA : 30' alla gara della Truck Series ad Austin! Diretta su SI Motori, Nascar Trackpass e FS1 Cronaca su - P300it : RT @StockCarLiveITA: Buongiorno da Austin! Il sabato della Nascar inizia presto (sono le 8:00 in Texas) sotto un cielo plumbeo e con la pis… - StockCarLiveITA : Buongiorno da Austin! Il sabato della Nascar inizia presto (sono le 8:00 in Texas) sotto un cielo plumbeo e con la… - StockCarLiveITA : Il programma di oggi ad Austin: 15:05 Q Truck (FS2) 16:05 FP Cup (FS2) 17:05 Q Xfinity (FS1) 19:00 Gara Truck (SI… - StockCarLiveITA : La Nascar concede 5' di libere in più ai Truck. Si chiuderà alle 22:00 #NascarIT -

Ultime Notizie dalla rete : NASCAR Truck Nascar: Kyle Busch è il decimo vincitore del 2021 ... la 58esima in carriera, che lo mette di fatto in corsa per i playoff Nascar 2021. E' stato un ... Busch aveva già messo in chiaro la sua buona forma vincendo l'antipasto del sabato della Truck Series. ...

Nascar: sullo sterrato di Bristol la spunta Logano ... chiudendo diciannovesimo dopo aver vinto la corsa della Truck Series in programma poche ore prima. ... La Nascar ha costruito un evento unico, ma che - è già deciso - si ripeterà anche per il 2022, ...

NASCAR Truck Series, Todd Gilliland rimonta e vince al COTA OA Sport NASCAR Truck Series, Todd Gilliland rimonta e vince al COTA Todd Gilliland domina la scena al COTA, sede della seconda competizione non ovale della NASCAR Truck Series. Il #38 del gruppo conquista la prima gioia stagionale in un circuito che non aveva mai acco ...

Le dimissioni di Eddie Gossage e altre nuove sulla NASCAR Il notiziario della settimana NASCAR, dall'addio di Eddie Gossage alle notizie economiche, a...ma chi è questo Gossage? Ve lo diciamo qui ...

... la 58esima in carriera, che lo mette di fatto in corsa per i playoff2021. E' stato un ... Busch aveva già messo in chiaro la sua buona forma vincendo l'antipasto del sabato dellaSeries. ...... chiudendo diciannovesimo dopo aver vinto la corsa dellaSeries in programma poche ore prima. ... Laha costruito un evento unico, ma che - è già deciso - si ripeterà anche per il 2022, ...Todd Gilliland domina la scena al COTA, sede della seconda competizione non ovale della NASCAR Truck Series. Il #38 del gruppo conquista la prima gioia stagionale in un circuito che non aveva mai acco ...Il notiziario della settimana NASCAR, dall'addio di Eddie Gossage alle notizie economiche, a...ma chi è questo Gossage? Ve lo diciamo qui ...