Narcotizza, violenta e fotografa ragazza di 21 anni, arrestato imprenditore farmaceutico (Di sabato 22 maggio 2021) Narcotizza, violenta e fotografa ragazza di 21 anni, arrestato Antonio Di Fazio, facoltoso imprenditore del settore farmaceutico. E ‘il 25 marzo 2021 quando una ragazza di 21 anni, studentessa alla Bocconi, viene invitata a un incontro di lavoro tra imprenditori del settore farmaceutico con lo specifico intento di ottenere uno stage formativo in un’azienda amministrata da un uomo di 50 anni, Antonio Di Fazio, amministratore unico della Global Farma srl, conosciuto e, fino a ieri, stimato imprenditore del settore. L’incontro sarebbe dovuto avvenire il giorno dopo, il 26 marzo. Così avviene, però, con una sostanziale differenza rispetto agli accordi ... Leggi su ck12 (Di sabato 22 maggio 2021)di 21Antonio Di Fazio, facoltosodel settore. E ‘il 25 marzo 2021 quando unadi 21, studentessa alla Bocconi, viene invitata a un incontro di lavoro tra imprenditori del settorecon lo specifico intento di ottenere uno stage formativo in un’azienda amministrata da un uomo di 50, Antonio Di Fazio, amministratore unico della Global Farma srl, conosciuto e, fino a ieri, stimatodel settore. L’incontro sarebbe dovuto avvenire il giorno dopo, il 26 marzo. Così avviene, però, con una sostanziale differenza rispetto agli accordi ...

