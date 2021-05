Narcotizza ragazza | ne abusa e la fotografa | imprenditore arrestato a Milano

claudio_2022 : Imprenditore narcotizza studentessa con un 'caffé', la violenta e la fotografa nuda. - Stefani97408687 : Imprenditore narcotizza studentessa con un 'caffé', la violenta e la fotografa nuda - zagor70 : Imprenditore narcotizza studentessa con un 'caffé', la violenta e la fotografa nuda - bizcommunityit : Imprenditore narcotizza studentessa con un 'caffé', la violenta e la fotografa nuda - peterkama : Milano, manager narcotizza, violenta e fotografa una studentessa. «Molte altre vittime, ora fate denuncia» La ragaz… -

Ultime Notizie dalla rete : Narcotizza ragazza

Il Notiziario

È emerso che l'imprenditore aveva versato un grande quantitativo di Bromazepam all'interno del succo d'arancia e del caffè della, tanto da provocarne l' avvelenamento . L'obiettivo era quello ...Il mattino seguente lasi è risvegliata nella sua abitazione con addosso ancora i vestiti che aveva la sera del colloquio. I fatti si sarebbero verificati lo scorso 26 marzo . Secondo quanto ...Avrebbe versato un ansiolitico del caffè di una studentessa per narcotizzarla e disporne a suo piacimento: imprenditore milanese è in carcere ...Terribile vicenda a Milano, dove un 50enne è accusato di violenza sessuale nei confronti di una 21enne. La giovane si era presentata in azienda per poter sostenere un colloquio per uno stage, ma l'uom ...