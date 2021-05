Napoli-Verona | la probabile formazione degli azzurri | Lozano in pole

(Di sabato 22 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoIldomani sera sfiderà ildi Ivan Juric per l’ultima partita di campionato. Per glisarà una sfida molto delicata. In caso di vittoria ci sarà infatti l’accesso matematico in Champions. In caso di pareggio o sconfitta bisognerà buttare l’occhio alle partite di Milan e Juventus. Queta ladel: Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Manolas, Hysaj, Demme, Fabian Ruiz,, Zielinski, Insigne, Osimhen L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Il tecnico dell'Hellas, Ivan Juric, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Napoli di domani sera. Ha commentato la stagione che sta per ... Il match tra Napoli e Verona sarà trasmesso su Sky Sport Serie A, canale numero 202 del satellite e 473 e 483 digitale terrestre, e su Sky Sport sul canale 252 del satellite.