Napoli-Verona | ancora favoriti per una maglia da titolare Bakayoko e Politano

(Di sabato 22 maggio 2021) Secondo l’edizione odierna di Repubblica, Rino Gattuso, in vista dell’ultima partita di campionato contro il, di fondamentale importanza in chiave Champions League, sarebbe intenzionato ad affidarsi agli uomini che in questo momento sarebbero in grado di dare maggiori garanzie dal suo punto di vista. Di seguito quanto si legge dal quotidiano: “Gattuso si affiderà alla formula che ha funzionato nelle ultime partite. Il punto di riferimento centrale sarà Osimhen, l’uomo decisivo di questo finale di stagione. Confermati ovviamente pure il capitano e: è la coppia che fornisce maggiori garanzie sulle fasce. Il messicano partirà dalla panchina e sarà il valore aggiunto nella ripresa, assieme a Mertens, scavalcato da Osimhen nel ruolo di centravanti e attento a ritagliarsi uno spazio come alternativa di Zielinski. Gattuso intende ...

... 1909), promotore e fondatore della Stazione zoologica marina di, 1872, uno dei vanti ... ci sembra " e lo suggerisce proprio questo anno dantesco ", in Romano Guardini (1885 - Monaco di ...I bianconeri obbligati a vincere e a sperare in un passo falso di Milan o, impegnati rispettivamente a Bergamo contro l'Atalanta e al 'Diego Armando Maradona' contro il, per centrare la ...22/05/2021 - L'ultimo atto della grande rincorsa andrà in scena domani sera: la cornice è quella giusta, il "Maradona" anche se mancherà l'anima di quello stadio, ovvero i tifosi. Il Napoli affronta a ...Secondo l’edizione odierna di Repubblica, Rino Gattuso, in vista dell’ultima partita di campionato contro il Verona, di fondamentale importanza in chiave Champions League, sarebbe intenzionato ad affi ...