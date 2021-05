Napoli-Verona | Alvino dà la formazione | giocano Bakayoko e Lozano

(Di sabato 22 maggio 2021) Su Twitter, Carloha pubblicato lache sceglierà Gattuso per l’ultima partita di campionato, domani sera, contro ildi Juric. Parla di scelte già fatte da parte del tecnico partenopeo. Scelte che vedono tra i pali, ancora una volta, Meret. In difesa Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani e Hysaj, a centrocampocon Fabian. In attacco, il centravanti è Osimhen. Alle sue spalle agiranno, Zielinski e Insigne. #ultima panchina azzurra domani per Gattuso che vuole chiudere alla grande la sua avventura napoletana e scelte già fatte: Meret; Di Lorenzo Manolas Rrahmani Hysaj;Fabian Ruiz;Zielinski Insigne; Osimhen. #ForzaSempre e nun c’accire nisciuno! ...

Ranieri, inspiegabilmente non riconfermato, Juric bravissimo a, ma con qualche divergenza ... Il, potrebbe mettere molte concorrenti in fuorigioco, prendendo Allegri. Gattuso è ai saluti, ...... il Milan secondo alle prese con l'Hellase il Sassuolo " terza forza del torneo " in casa ... Risultati degli anticipi della 22a giornata di Serie A TIMVISION 2020 - 21Femminile " ...Non ci sarà dal primo minuto, ma Kalidou Koulibaly proverà ad essere almeno tra i convocati di Napoli-Verona, ultimo episodio della stagione per la squadra di Gennaro Gattuso.Gennaro Gattuso per quest'ultima fatica stagionale confermerà la coppia centrale formata da Manolas e Rrahmani. In attacco Osimhen è inamovibile.