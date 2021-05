Napoli, tutti negativi i tamponi. La nota del club (Di sabato 22 maggio 2021) Come ha reso noto il Napoli, sono risultati tutti negativi i tamponi che sono stati fatti al gruppo squadra prima della partita di domani contro il Verona, l’ultima di questo campionato. Ecco il comunicato: “tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati questa mattina ai componenti del gruppo squadra”. tutti negativi al Covid-19 i tamponi effettuati questa mattina ai componenti del gruppo squadra. #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/qdhbkDV4rL — Official SSC Napoli (@sscNapoli) May 22, 2021 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 22 maggio 2021) Come ha reso noto il, sono risultatiche sono stati fatti al gruppo squadra prima della partita di domani contro il Verona, l’ultima di questo campionato. Ecco il comunicato: “al Covid-19 ieffettuati questa mattina ai componenti del gruppo squadra”.al Covid-19 ieffettuati questa mattina ai componenti del gruppo squadra. #ForzaSempre pic.twitter.com/qdhbkDV4rL — Official SSC(@ssc) May 22, 2021 L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

