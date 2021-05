Napoli, le condizioni di Koulibaly e Maksimovic: le ultime (Di sabato 22 maggio 2021) Il Napoli si avvia all’ultima gara contro il Verona decisiva per la qualificazione in Champions League: le ultime su Koulibaly e Maksimovic Il Napoli si avvia alla gara contro il Verona: ecco le ultime su Koulibaly e Maksimovic. Ecco il report. «Seduta mattutina per il Napoli al Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Verona, ultima giornata di campionato in programma domani allo Stadio Maradona (ore 20.45). La squadra ha svolto allenamento sui campi 1 e 2 iniziando la sessione con riscaldamento a secco e torello. Successivamente lavoro di velocità, esercitazione tattica e serie di calci piazzati. Koulibay ha svolto lavoro personalizzato in campo. Maksimovic ha lavorato in palestra». L'articolo ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 22 maggio 2021) Ilsi avvia all’ultima gara contro il Verona decisiva per la qualificazione in Champions League: lesuIlsi avvia alla gara contro il Verona: ecco lesu. Ecco il report. «Seduta mattutina per ilal Training Center. Gli azzurri preparano il match contro il Verona, ultima giornata di campionato in programma domani allo Stadio Maradona (ore 20.45). La squadra ha svolto allenamento sui campi 1 e 2 iniziando la sessione con riscaldamento a secco e torello. Successivamente lavoro di velocità, esercitazione tattica e serie di calci piazzati. Koulibay ha svolto lavoro personalizzato in campo.ha lavorato in palestra». L'articolo ...

