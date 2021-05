Napoli, il tifo organizzato sta con Gattuso: “Onore al mister. Disprezzo per la società” (Di sabato 22 maggio 2021) Con una nota il tifo organizzato del Napoli, ormai a conclusione di stagione, si schiera apertamente contro la società e difende mister Gattuso. Questo quanto si legge: “Siamo giunti, finalmente, al capolinea di una stagione calcistica che verrà ricordata come l’unica con l’assenza della componente più importante del calcio: il tifo. Ciò fa sì che non riuscissimo a sentirla pienamente nostra. Restano ugualmente fondamentali i comportamenti ed i valori di chiunque rappresenti la nostra maglia dentro e fuori il terreno di gioco. Ed è per questo che oggi ci sentiamo di rendere Onore al merito al mister Gattuso, più che per la qualificazione alla Champions League (traguardo ormai minimo), bensì per essere riuscito a ... Leggi su alfredopedulla (Di sabato 22 maggio 2021) Con una nota ildel, ormai a conclusione di stagione, si schiera apertamente contro lae difende. Questo quanto si legge: “Siamo giunti, finalmente, al capolinea di una stagione calcistica che verrà ricordata come l’unica con l’assenza della componente più importante del calcio: il. Ciò fa sì che non riuscissimo a sentirla pienamente nostra. Restano ugualmente fondamentali i comportamenti ed i valori di chiunque rappresenti la nostra maglia dentro e fuori il terreno di gioco. Ed è per questo che oggi ci sentiamo di rendereal merito al, più che per la qualificazione alla Champions League (traguardo ormai minimo), bensì per essere riuscito a ...

