Napoli e Roma su Federico Dimarco: futuro incerto per il terzino (Di sabato 22 maggio 2021) Il Napoli segue ed ha seguito il profilo di Federico Dimarco, terzino in prestito dall’Inter all’Hellas Verona. Oggetto dei desideri di molti club di Serie A, il numero 3 scaligero ha ancora un futuro incerto innanzi a sé. Stando a quanto riportato dal Corriere di Verona, i nerazzurri potrebbero decidere di riportarlo ad Appiano Gentile o lasciarlo all’Hellas in cambio del cartellino di Marco Silvestri. A monitorare la situazione ci sono anche altre due squadre di Serie A, tra cui Napoli e Roma. Il Napoli ci ha pensato molto in passato lasciando sempre aperto uno spiraglio per lui, ma, per ora, niente di serio; così come per la Roma di Mourinho. Solo interesse e scambio di informazioni per il ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 22 maggio 2021) Ilsegue ed ha seguito il profilo diin prestito dall’Inter all’Hellas Verona. Oggetto dei desideri di molti club di Serie A, il numero 3 scaligero ha ancora uninnanzi a sé. Stando a quanto riportato dal Corriere di Verona, i nerazzurri potrebbero decidere di riportarlo ad Appiano Gentile o lasciarlo all’Hellas in cambio del cartellino di Marco Silvestri. A monitorare la situazione ci sono anche altre due squadre di Serie A, tra cui. Ilci ha pensato molto in passato lasciando sempre aperto uno spiraglio per lui, ma, per ora, niente di serio; così come per ladi Mourinho. Solo interesse e scambio di informazioni per il ...

Advertising

FBiasin : Secondo le mie ultime informazioni non so chi allenerà la #Juve, non so chi allenerà il #Napoli, non so chi allener… - gilnar76 : #Napoli e Roma su Federico ... #Abbiamounsognonelcuore #Animaazzurra #Calcionapoli #Cuoredinapoli #Forzanapoli… - gilnar76 : #Napoli e Roma su Federico ... #Abbiamounsognonelcuore #Animaazzurra #Calcionapoli #Cuoredinapoli #Forzanapoli… - 100x100Napoli : Il #Napoli a caccia della salvezza all'ultima giornata. - MondoNapoli : Roma - Il Napoli Primavera impegnato contro la Salernitana - -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Roma Diretta Sampdoria Atalanta Primavera/ Streaming video tv: è il big - match ... sarà così anche oggi pomeriggio per Sampdoria Atalanta Primavera? Diretta Roma Inter Primavera/ ... Saio in porta; Napoli, Angileri e Aquino davanti a lui nella difesa a tre; folto centrocampo a cinque ...

Lazio, rinnovo Inzaghi: attesa per il vertice decisivo con Lotito ROMA - In casa Lazio si avvicinano i giorni della verità. Prima l'ultima fatica della stagione: la ... Rino invece, piace al numero uno laziale ed è in uscita dal Napoli. Inzaghi non molla e si tiene ...

Serie A Femminile - Napoli-Roma, le probabili formazioni. GRAFICA! Voce Giallo Rossa Roma – Il Napoli Primavera impegnato contro la Salernitana L’edizione odierna del Roma dedica ampio spazio al settore giovanile del Napoli ed in particolare alla Primavera azzurra: “La Primavera del Napoli è reduce da un ultimo periodo negativo, per salire in ...

A1, Chiusure notturne della stazione di Firenze Scandicci e dell'area di parcheggio di Villa Costanza Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire programmati lavori di pavimentazione, sarà chiusa la stazione di Firenze Scandicci, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità: -nelle due notti consecutive ...

... sarà così anche oggi pomeriggio per Sampdoria Atalanta Primavera? DirettaInter Primavera/ ... Saio in porta;, Angileri e Aquino davanti a lui nella difesa a tre; folto centrocampo a cinque ...- In casa Lazio si avvicinano i giorni della verità. Prima l'ultima fatica della stagione: la ... Rino invece, piace al numero uno laziale ed è in uscita dal. Inzaghi non molla e si tiene ...L’edizione odierna del Roma dedica ampio spazio al settore giovanile del Napoli ed in particolare alla Primavera azzurra: “La Primavera del Napoli è reduce da un ultimo periodo negativo, per salire in ...Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire programmati lavori di pavimentazione, sarà chiusa la stazione di Firenze Scandicci, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità: -nelle due notti consecutive ...