Naomi Campbell compie 51 anni ed è una bellissima mamma – FOTO

Advertising

rockandpop : Una madre super modelo ?? - SaraLailee : RT @vogue_italia: Chi secondo voi è il più appassionato di pietre e cristalli nel mondo della moda? Scopritelo con il nostro podcast #vogue… - cten_hue : RT @vogue_italia: Chi secondo voi è il più appassionato di pietre e cristalli nel mondo della moda? Scopritelo con il nostro podcast #vogue… - missbuonanotte : Quanto sensazionalismo e quanta chiusura mentale e villania su Naomi Campbell che diventa genitore a 51 anni. Che… - VelvetMagIta : Tanti auguri #NaomiCampbell: i look che non dimenticheremo mai #VelvetMag #Velvet -

Ultime Notizie dalla rete : Naomi Campbell

Ecco tutte le star del mondo dello spettacolo che hanno dimostrato di aver vinto la scommessa contro il tempo. LA FOTOGALLERYfesteggerà per la prima volta con sua figlia appena nata. È stata la top model ad annunciare la bella ...Poche sono le cose che hanno segnato la cultura pop come Friends. Il telefilm, andato in onda negli stati uniti dal 1994 al 2004, non ha ancora esaurito la sua carica di intrattenimento e attrattiva, ...La carriera di Naomi Campbell non si è mai fermata. Pochi giorni fa, infatti, assolutamente a sorpresa, la modella ha annunciato di essere diventata mamma per la prima volta. È nata una bambina che, a ...