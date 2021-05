Musicarelli | creature dell' industria militare Ex fascisti e comunisti uniti nella produzione del cinema canterino

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 22 maggio 2021) “La bomba cinemusicale del secolo”, quanta ironia ci fossescelta non siamo in grado di saperlo, di certo non poteva esserci slogan più adeguato per quel prodottoa riconversionele che trasformava uno strumento impiegato fino a poco tempo prima per finalità belliche in un apparecchio per ascoltare le canzoni di moda con in più la visione degli esecutori. Si chiamava “fonografo visivo”, o meglio Cinebox, un jukebox con lo schermo per riprodurre a colori i filmati, ovvero gli antenati del videoclip. A fabbricarlo era la Ottico Meccanica Italiana, aziendacapitale con più di mille dipendenti, leader mondialeaerofotogrammetria. La Omi fabbricava attrezzature per l’Aeronautica, le cosiddette fotomitragliatrici per controllare gli effetti del tiro ...