Musica & Videogiochi: I suoni di Akira Yamaoka (Di sabato 22 maggio 2021) Nel secondo appuntamento con Musica & Videogiochi ci tuffiamo nella spiazzante follia creativa di Akira Yamaoka Nebbia, solo nebbia, ovunque si rivolga lo sguardo. Impossibile capire come e perché ci si sia ritrovati a vagare in questo asfissiante mare lattiginoso, che si attacca alla pelle come un impalpabile ragnatela. Eppure, tutto quello che possiamo fare è andare avanti, attratti irrefrenabilmente da quel suono di sirena che si va facendo via via più forte ed insistente. Un passo dopo l’altro, un respiro alla volta, i contorni di una cittadina che si fanno poco a poco più definiti, un oscuro approdo in questa coltre opprimente di mistero. Un passo alla volta ci avviciniamo sempre più al cuore della nostra anima, al nostro ineluttabile destino, mentre in sottofondo risuonano le note di un ... Leggi su tuttotek (Di sabato 22 maggio 2021) Nel secondo appuntamento conci tuffiamo nella spiazzante follia creativa diNebbia, solo nebbia, ovunque si rivolga lo sguardo. Impossibile capire come e perché ci si sia ritrovati a vagare in questo asfissiante mare lattiginoso, che si attacca alla pelle come un impalpabile ragnatela. Eppure, tutto quello che possiamo fare è andare avanti, attratti irrefrenabilmente da quel suono di sirena che si va facendo via via più forte ed insistente. Un passo dopo l’altro, un respiro alla volta, i contorni di una cittadina che si fanno poco a poco più definiti, un oscuro approdo in questa coltre opprimente di mistero. Un passo alla volta ci avviciniamo sempre più al cuore della nostra anima, al nostro ineluttabile destino, mentre in sottofondo risuonano le note di un ...

Advertising

rtl1025 : 'Non vedo l'ora di lavorare a nuova musica, di scrivere e stare in studio. Mi è mancato scrivere un pezzo mio da ca… - rtl1025 : 'E' una grande opportunità sentire la mia musica in radio, un mezzo universale, che prende tutti' ???? @sangiovann1… - Raiofficialnews : “Non vediamo l’ora di rappresentare l’Italia. Stiamo mantenendo la concentrazione sulla musica, ma un po’ ci stiamo… - davedonn1 : Protonica è sillaba che precede quella tonica e a te invece evoca viaggi stellari e una formazione germanica che fa buona musica fredda - quotidianoweb : “Underdog” remix con Nicky Jam & Rauw Alejandro è il brano che segna il grande ritorno di Alicia Keys. Una versione… -