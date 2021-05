Moviola Sampdoria Parma | l’episodio chiave del match

(Di sabato 22 maggio 2021)delvalido per la 38ª giornata di Serie A 2020/21:delladeltra, valido per la 38ª giornata della Serie A 2020/21. Dirige la sfida l’arbitro Paterna.DELIn aggiornamento. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

zazoomblog : Sampdoria Parma LIVE: sintesi tabellino moviola e cronaca del match - #Sampdoria #Parma #LIVE: #sintesi - infoitsport : La moviola di Udinese-Sampdoria | Udinese Blog - infoitsport : Moviola Udinese Sampdoria: l'episodio chiave del match - infoitsport : Udinese Sampdoria LIVE: sintesi, tabellino, moviola e cronaca del match -

Ultime Notizie dalla rete : Moviola Sampdoria

L'episodio chiave del match valido per la 38ª giornata di Serie A 2020/21:Parma L'episodio chiave delladel match trae Parma, valido per la 38ª giornata della Serie A 2020/21. Dirige la sfida l'arbitro Paterna. L'EPISODIO CHIAVE DEL ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA SintesiParma 0 - 0...L’episodio chiave della moviola del match tra Sampdoria e Parma, valido per la 38ª giornata della Serie A 2020/21. Dirige la sfida l’arbitro Paterna.Gli episodi chiave della partita valevole per la 38a giornata di Serie A 2020/21: la moviola di Sampdoria Parma Gli episodi chiave della moviola del match tra Sampdoria e Parma, valido per la 38a gior ...