Moviola Crotone Fiorentina | direzione di gara senza intoppi

Leggi su calcionews24

(Di sabato 22 maggio 2021) L’episodio chiave del match valido per la 38ª giornata di Serie A 2020/21:L’episodio chiave delladel match tra, valido per la 38ª giornata della Serie A 2020/21. Dirige la sfida l’arbitro Abbattista L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCHdiche fila via liscia per Abbattista e i suoi aiutanti. Poche emozioni tra, di conseguenza sono praticamente nulli gli episodi discutibili allo Scida. L'articolo proviene da Calcio News 24.