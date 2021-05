(Di sabato 22 maggio 2021) Aveva solo 18, ed era davvero una bella ragazza, Chiaradi, il campione dimorto nel 2005 durante la Parigi-Dakar che lo aveva visto vittorioso due volte. Chiara èin seguito a una malattia che non le ha lasciato scampo. A dare la notizia, Mario Agnelli, sindaco di(Arezzo), comune dove vive la famigliaL'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

luca79ind : ??Che la terra ti sia lieve ?? La Gazzetta dello Sport: Meoni, un’altra tragedia: è morta Chiara, figlia di Fabrizi… - FirenzePost : Moto: morta a 18 anni la figlia di Fabrizio Meoni. Lutto cittadino a Castiglion Fiorentino - infoitinterno : Chiara Meoni è morta a 18 anni, era la figlia di Fabrizio Meoni (campione di moto morto nel 2005) - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: È morta Chiara, figlia di Fabrizio #Meoni scomparso nel 2005 alla #Dakar -

Ultime Notizie dalla rete : Moto morta

ilmessaggero.it

... anche da quella figlia che aveva dovuto crescere nei ricordi e nei racconti di un padre che aveva consacrato la vita alla passione immensa per i motori, le, il deserto. Era una appassionata ...Chiara Meoni èa 18 anni, era la figlia di Fabrizio Meoni (campione dimorto nel 2005). E' scomparsa a soli 18 anni, in seguito a una malattia, Chiara Meoni, figlia di Fabrizio Meoni , il campione di ...Aveva solo 18 anni, ed era davvero una bella ragazza, Chiara Meoni, figlia di Fabrizio, il campione di moto morto nel 2005 durante la Parigi-Dakar che lo aveva visto vittorioso due volte. Chiara è mor ...E’ scomparsa a soli 18 anni, in seguito a una malattia, Chiara Meoni, figlia di Fabrizio Meoni, il campione di moto morto nel 2005 durante la Parigi-Dakar che lo aveva visto vittorioso due volte. Chia ...