Monreale, via alla prenotazione per le somministrazioni all'hub del San Gaetano

Il Comune di Monreale ha comunicato alla stampa gli orari e le date definitive hub San Gaetano Monreale. Sarà attivo venerdì 28, dalle ore 13.00 alle ore 18.00; sabato 29 dalle ore 9.00 alle ore 18.00 e domenica 30 dalle ore 9.00 alle ore 18.00.

Modalità di prenotazione

I cittadini inseriti nel piano vaccinale nazionale e cioè dagli over 40 in poi, residenti nel territorio Monrealese potranno prenotarsi alla mail del comune: vaccino covid@Monreale.gov.it

Le prenotazioni dovranno contenere nome, cognome, data di nascita, residenza e contatto telefonico. È già possibile prenotare fino a domenica 23 alle ore 23.00. A ciascun prenotato verrà data risposta con mail o telefonicamente.

