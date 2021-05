Monica Lewinsky e la risposta sibillina alla "cosa più rischiosa" che abbia mai fatto (Di sabato 22 maggio 2021) Monica Lewinsky ha dato una risposta decisamente sibillina a un interrogativo su Twitter sull'azione più rischiosa che abbia mai fatto nella sua vita. Gli occhi vedono tutto e, nella maggior parte delle volte, esprimono un concetto meglio di quanto riescano a fare le parole. Grazie a un'emoticon fornita come risposta a un interrogativo decisamente pruriginoso, Monica Lewinsky è finita al centro dell'attenzione su Twitter. Come riportato su Market Watch, Monica Lewinsky ha risposto a un interrogativo posto da UberFacts su Twitter. La domanda in questione è la seguente: "Qual è stata la cosa più rischiosa e meno premiata che abbiate mai ... Leggi su movieplayer (Di sabato 22 maggio 2021)ha dato unadecisamentea un interrogativo su Twitter sull'azione piùchemainella sua vita. Gli occhi vedono tutto e, nella maggior parte delle volte, esprimono un concetto meglio di quanto riescano a fare le parole. Grazie a un'emoticon fornita comea un interrogativo decisamente pruriginoso,è finita al centro dell'attenzione su Twitter. Come riportato su Market Watch,ha risposto a un interrogativo posto da UberFacts su Twitter. La domanda in questione è la seguente: "Qual è stata lapiùe meno premiata chete mai ...

