Monaco, Leclerc in pole con la Ferrari (Di sabato 22 maggio 2021) (Adnkronos) – Charles Leclerc con la Ferrari conquista la pole position nel Gp di Monaco, la sua gara di casa. Sull'asfalto di Montecarlo il pilota monegasco del Cavallino ha fatto segnare il miglior tempo (1'10?346) nella terza manche delle qualifiche prima di urtare le barriere e congelando di fatto la sessione. Secondo posto in griglia per la Red Bull di Max Verstappen (+ 0"230) e terzo per la Mercedes di Valtteri Bottas (+0"255). Quarto posto per l'altra Ferrari di Carlos Sainz, seguito da Lando Norris e Pierre Gasly. Solo settima la Mercedes del campione del mondo Lewis Hamilton, seguita da Sebastian Vettel, Sergio Perez e Antonio Giovinazzi, che chiude la top ten. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

