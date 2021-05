Mobilità docenti, il Decreto Sostegni bis introduce un nuovo vincolo di tre anni anche per i docenti in ruolo da tanti anni (Di sabato 22 maggio 2021) Mobilità e vincolo triennale, novità in arrivo con il Decreto Sostegni-bis: blocco di tre anni sulla scuola ottenuta con trasferimento esteso a prescindere dalla preferenza espressa e ottenuta? Una norma che non mancherà di suscitare polemiche, anche se è difficile comprendere l'applicazione fino a quando non sarà concretamente realizzata: si pensi solo al docente che pur di rientrare nella provincia indica qualsiasi sede ma poi rimane vincolato per almeno tre anni seppure non sia la sede desiderata. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 22 maggio 2021)triennale, novità in arrivo con il-bis: blocco di tresulla scuola ottenuta con trasferimento esteso a prescindere dalla preferenza espressa e ottenuta? Una norma che non mrà di suscitare polemiche,se è difficile comprendere l'applicazione fino a quando non sarà concretamente realizzata: si pensi solo al docente che pur di rientrare nella provincia indica qualsiasi sede ma poi rimane vincolato per almeno treseppure non sia la sede desiderata. L'articolo .

