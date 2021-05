Miss Bikini 2021: i costumi mare da donna dallo stile innovativo ed iperfemminile (Di sabato 22 maggio 2021) Tutte le collezioni costume mare Miss Bikini si contraddistinguono per la ricercatezza dei materiali e per l’originalità delle stampe. I modelli dei costumi donna rispondono alle esigenze di tutte le clienti esaltandone la fisicità femminile e valorizzandone la silhouette. Dai top a canotta e monospalla, adatti a chi ama essere comoda e sensuale anche nella stagione più calda dell’anno, ma anche a chi non rinuncia ad un prodotto dallo stile unico, soprattutto per la linea più esclusiva Miss Bikini Lux. Miss Bikini: la storia del famoso marchio italiano di costumi da donna tra i più affermati del settore Miss Bikini è un brand italiano ... Leggi su velvetmag (Di sabato 22 maggio 2021) Tutte le collezioni costumesi contraddistinguono per la ricercatezza dei materiali e per l’originalità delle stampe. I modelli deirispondono alle esigenze di tutte le clienti esaltandone la fisicità femminile e valorizzandone la silhouette. Dai top a canotta e monospalla, adatti a chi ama essere comoda e sensuale anche nella stagione più calda dell’anno, ma anche a chi non rinuncia ad un prodottounico, soprattutto per la linea più esclusivaLux.: la storia del famoso marchio italiano didatra i più affermati del settoreè un brand italiano ...

Advertising

vincycernic2 : Al loro amore credevo anche perché mister occhi blu baciava miss bikini come un 15enne in preda agli ormoni per cui… -