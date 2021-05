**Milano: violenza sessuale su studentessa, arrestato imprenditore farmaceutico** (Di sabato 22 maggio 2021) Milano, 22 mag.(Adnkronos) – Ha narcotizzato una giovane studentessa, ne ha abusato e poi ha scattato alcune fotografie per documentare il fatto. Per questo un 50enne milanese è stato arrestato. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 22 maggio 2021) Milano, 22 mag.(Adnkronos) – Ha narcotizzato una giovane, ne ha abusato e poi ha scattato alcune fotografie per documentare il fatto. Per questo un 50enne milanese è stato. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

