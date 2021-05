Milano | violenza sessuale su studentessa | arrestato imprenditore farmaceutico 2

(Di sabato 22 maggio 2021) (Adnkronos) – Le indagini sono scattate in seguito alla denuncia presentata lo scorso 28 marzo da unauniversitaria di 21 anni che aveva riferito ai militari di essere stata invitata ad un incontro di lavoro tra imprenditori del settorefinalizzato ad uno stage formativo. La ragazza aveva spiegato di aver perso completamente i sensi dopo aver bevuto un caffè e di essersi risvegliata ancora stordita e con addosso i vestiti indossati la sera precedente. E’ quindi scattata una perquisizione nell’abitazione di uno degli imprenditori presenti all’incontro, un 50enne, amministratore unico di una nota azienda farmaceutica del capoluogo. Durante le operazioni, all’interno di una nicchia a scomparsa della cucina del manager, sono state trovate nascoste due confezioni di Bromazepam, un ansiolitico della famiglia delle benzodiazepine. ...

