Milano | manager farmaceutico narcotizza | violenta e fotografa una studentessa universitaria | arrestato

(Di sabato 22 maggio 2021) La vittima, 21 anni, era stata convocata per una proposta di stage. L’imprenditore 50enne in carcere per violenza sessuale aggravata e sequestro. Nel telefonino le immagini degli abusi. In una nicchia a scomparsa della cucina due confezioni del medicinale «Bromazepam». I sospetti su altri casi

BreakingItalyNe : RT @Corriere: Milano, manager farmaceutico narcotizza, violenta e fotografa una studentessa di 21 anni: arrestato - Corriere : Milano, manager farmaceutico narcotizza, violenta e fotografa una studentessa di 21 anni: arrestato - Corriere : Milano, manager farmaceutico narcotizza, violenta e fotografa una studentessa di 21 ann... - lavoroinrete : Nuovi #annunci di #lavoro in #Italia per project #manager - TuttoSuMilano : RT @InfLavoro: Società:- Esprimo srl Categoria:- Ruoli tecnici Tipo di lavoro:- Tempo Determinato Stato lavoro:- Reperimento Numero di lavo… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano manager

...anni delle collaborazioni illustri con altridi lungo corso. Primi fra tutti Giorgio Drago, conosciuto proprio tramite Mediobanca, e Roberto Ruozi. Con l'ex rettore della Bocconi di...NO AL COVID" Salta l'obbligo del Covidogni 50 invitati. L'obbligatorietà del Green Pas ha infatti spinto il Cts a cancellare questa figura che avrebbe dovuto raccogliere la ...Schedato ormai due anni fa come sostituto di Jordi Alba, Junior Firpo non ha convinto al 100% il Barcellona. Con appena 17 partite giocate questa stagione Schedato ormai due anni fa come sostituto di ...Milano, 22 mag.(Adnkronos) - "Le aggregazioni territoriali in Lombardia sono state molto importanti, ma richiedono troppe risorse di tempo e oggi il gioco non vale più la candela". Così Renato Mazzonc ...