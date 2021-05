Milano, foto di ragazze svenute trovate in casa dell’imprenditore Antonio Di Fazio: le narcotizzava con il Bromazepam (Di sabato 22 maggio 2021) Arrestato per stupro l’imprenditore 50 enne Antonio Di Fazio. Con la scusa di uno stage avrebbe abusato di una studentessa. Non si placano le violenze sulle donne. Qualche giorno fa la terribile storia di una donna con ustioni su metà del corpo: a darle fuoco il suo compagno. La donna era anche incinta. Un imprenditore milanese, Antonio Di Fazio – 50 enne, amministratore unico della società farmaceutica Global Farma – è stato arrestato per violenza sessuale aggravata e lesioni aggravate ai danni di una studentessa di appena 21 anni. Di Fazio – riporta l’Ansa – avrebbe adescato la ragazza con la scusa di farle fare uno stage ma – da quanto emerso dalle indagini iniziali – avrebbe poi narcotizzato la giovane per stuprarla. Al termine dell’orrore avrebbe anche scattato delle ... Leggi su formatonews (Di sabato 22 maggio 2021) Arrestato per stupro l’imprenditore 50 enneDi. Con la scusa di uno stage avrebbe abusato di una studentessa. Non si placano le violenze sulle donne. Qualche giorno fa la terribile storia di una donna con ustioni su metà del corpo: a darle fuoco il suo compagno. La donna era anche incinta. Un imprenditore milanese,Di– 50 enne, amministratore unico della società farmaceutica Global Farma – è stato arrestato per violenza sessuale aggravata e lesioni aggravate ai danni di una studentessa di appena 21 anni. Di– riporta l’Ansa – avrebbe adescato la ragazza con la scusa di farle fare uno stage ma – da quanto emerso dalle indagini iniziali – avrebbe poi narcotizzato la giovane per stuprarla. Al termine dell’orrore avrebbe anche scattato delle ...

