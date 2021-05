Milano | da peculato a falso materiale | funzionario indagato per 280 capi di imputazione 2

(Di sabato 22 maggio 2021) (Adnkronos) – Da pubblico ufficiale, qualità che ha aggravato la sua posizione e che ha anche permesso di procedere d’ufficio, il 52enne ha fornito certificazioni false, come i tagliandi autoadesivi da apporre sul libretto di circolazione, ottenute mediante una forzatura del sistema informatico della Motorizzazione civile e attestanti passaggi di proprietà di veicoli mai effettuati realmente, appropriandosi così indebitamente della somma corrisposta dai clienti sia per i servizi di agenzia sia per gli importi destinati agli enti pubblici a titolo di imposte ed emolumenti. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Per queste ragioni lo scorso 27 aprile i Carabinieri della StazionePorta Genova hanno ... in danno di cittadini ed enti, per i reati di, usurpazione di funzioni pubbliche, truffa, uso ...I carabinieri della StazionePorta Genova e gli agenti della Polizia locale hanno notificato ... Sono in totale 280 i capi di imputazione a carico dell'uomo per i reati di, usurpazione ...Condividi questo articolo:Milano, 22 mag. (Adnkronos) – Forniva false certificazioni di passaggi di proprietà di veicoli mai registrati, autenticando abusivamente gli atti di vendita e appropriandosi ...Cinquantaduenne italiano indagato per 280 capi di imputazione, ai danni di cittadini e di enti, per vari reati.