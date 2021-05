Milano | 21enne drogata con farmaco e violentata ha rischiato morte

(Di sabato 22 maggio 2021) Hadi morire la studentessa universitariacon uno psicodella famiglia delle benzodiazepine, il Bromazepam, per essere poie fotografata da un imprenditore farmaceutico 50enne milanese. Il giorno dopo la violenza, quando dal letto della clinica Mangiagalli ha cominciato a ricordare qualcosa, nel corpo della vittima è stata infatti trovata una quantità di sostanza superiore al quadruplo della dose massima prescrivibile. Per questo l'uomo è accusato anche di lesioni aggravate per avvelenamento e intossicazione. È quanto emerso dalle indagini della CompagniaPorta Monforte dei Carabinieri, guidata dal capitano Silvio Maria Ponzio, che sta ancora cercando di identificare le altre giovani donne, più di quattro, le cui fotografie trovate sul ...

...e di altri soggetti deboli della Procura disono scattate subito. La perquisizione in casa dell'uomo ha portato alla scoperta dello Bromazepam, ansiolitico rinvenuto nel corpo della- ...Poi i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Porta Monforte, in collaborazione con quelli del Nucleo Investigativo di, hanno ricostruito quanto accaduto durante l'appuntamento tra l'...Ha rischiato di morire la studentessa universitaria 21enne drogata con uno psicofarmaco della famiglia delle benzodiazepine, il Bromazepam, per essere poi violentata e fotografata da un imprenditore f ...Una storia dell’orrore su cui gli investigatori stanno ancora indagando: quella dell’imprenditore milanese che oggi è stato arrestato dai Carabinieri per violenza sessuale aggravata, sequestro di pers ...